Parque Tarqüínio vira a “Cidade do Idoso”

O Parque Tarqüínio, no Bairro Parque São Paulo, abrigará a “Cidade do Idoso” de Cascavel, um espaço especialmente adaptado com atividades diárias para que as pessoas a partir de 60 anos de idade possam conviver, se exercitar, desenvolver habilidades e interagir com qualidade de vida.

O anúncio foi feito pelo prefeito Leonaldo Paranhos ontem (11), durante cerimônia da Secretaria de Assistência Social realizada no auditório da prefeitura, em que o prefeito também assinou o anteprojeto de lei que será enviado ao Legislativo para tornar lei o “FeliCidade do Idoso”, programa que vem sendo realizado desde 2017 com objetivo de ofertar atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e da sociabilidade, considerando a demanda e interesse da população idosa em nossa cidade.

“São ações distintas, mas todas voltadas à nossa meta de priorizar o ser humano, a pessoa, a qualidade de vida, pois queremos uma cidade, de fato, humanizada e não apenas o título de inteligente, conectada e inovadora. Também buscamos ser referência na política de atendimento ao idoso”, explicou o prefeito, justificando que o parque tem todas as condições necessárias para abrigar o projeto da Cidade do Idoso.

O projeto

A ideia é iniciar as atividades no fim deste ano. Para isso, estão sendo licitadas uma tenda de 300 metros quadrados para realizar atividades de lazer, cursos e demais ações internas; haverá transporte especial para os idosos, com logística de várias pontos da cidade até o parque, onde haverá atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com aulas de natação de hidroginástica, caminhadas orientadas, baile animado, cursos, atendimento de saúde, entre outras ações multissetoriais. Estima-se uma demanda de 300 idosos por dia no local.

Direitos da Mulher

Ontem também foi sancionada a Lei Municipal 7.028, de 30 de agosto de 2019, a qual dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e cria o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher.

O Fundo viabiliza o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e de ações voltadas à conscientização e combate à violência, financiando programas, capacitações e objetivos voltados para a proteção e defesa dos direitos das mulheres, bem como o atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, de qualquer espécie, além de possibilitar que pessoas físicas e jurídicas possam realizar doações para a implementação dessas ações.

O presidente da OAB, Jurandir Parzianello, agradeceu o empenho do prefeito e do Legislativo na aprovação da lei, lembrando que a Comissão da Mulher Advogada da OAB também teve participação neste processo de conquista de implantação do Fundo.

Um pedido formal foi feito ao Executivo durante as homenagens alusivas ao Dia da Mulher, em março deste ano, no auditório, “e agora vemos esta conquista de todos nós sendo concretizada, o que trará avanços para todo o Município”.