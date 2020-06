Parceria entre Depen e Provopar beneficia famílias de egressos

O Escritório Social e o Patronato Penitenciário do Departamento Penitenciário em Cascavel renovaram a parceria com o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) para atender famílias de egressos e monitorados do sistema penitenciário, em situação de vulnerabilidade social. A união entre as entidades já beneficiou dez famílias este ano. Em 2019, mais de uma tonelada de alimentos foram repassados pelas instituições.

Na última semana, 10 famílias de egressos e monitorados receberam cestas básicas, itens de higiene e máscaras de proteção reutilizáveis, as quais foram confeccionadas por presos da Penitenciária Industrial de Cascavel (PIC).

Pela parceria, parte das doações recebidas pela Provopar, as quais chegam por meio de ações e campanhas em feiras e pontos estratégicos, são encaminhadas ao Escritório Social do Depen, que fica responsável pela distribuição.

“Para a próxima semana a expectativa é atender mais 10 famílias. As doações ocorrem conforme demanda e necessidade, e ainda de acordo com as arrecadações realizadas pela entidade”, disse o coordenador do Escritório Social de Cascavel, Sérgio Vicente da Silva, que ainda ressaltou que a parceria já resultou na doação de uma tonelada de alimentos a estas pessoas.

“Um sentimento de gratidão, poder partilhar juntamente com alguns parceiros, a exemplo o Escritório Social de Cascavel”, afirmou a coordenadora do Provopar em Cascavel, Néia Alberton. De acordo com ela, a parceria entre as instituições garante que os recursos arrecadados sejam repassados às famílias com dificuldades.

“Sabemos que o repasse dessas doações vão atender famílias que estão enfrentando problemas e dificuldades, nas condições atuais, não só da Covid-19, mas também financeira, por exemplo”, explicou.

“Pedimos que a sociedade ajude ainda mais, olhe para o próximo, para as famílias que necessitam e se doem, numa corrente de solidariedade, ajudando uns aos outros”, afirmou.