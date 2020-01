PARAOLÍMPICO | Seleções do Brasil iniciam treinos rumo a Tóquio

Começou nesta segunda-feira (20) a primeira fase de treinamento das equipes brasileiras de vôlei sentado na temporada 2020. Foram convocados 15 jogadores para a seleção masculina e 13 para a feminina. Os dois times realizarão intercâmbios com seleções internacionais na preparação para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. As equipes treinarão no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, até este sábado (25). As seleções brasileiras já possuem vaga nos Jogos de Tóquio. O time masculino se classificou para o principal evento do ciclo ao ser campeão nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Na mesma ocasião, a equipe feminina também assegurou sua participação no Japão ao conquistar a prata.

