Paranaense terá 4 participantes

O Campeonato Paranaense de Futebol Feminino em 2019 terá a participação de quatro equipes: Foz Cataratas/Athletico, Imperial, Londrina e Toledo. A competição deve ocorrer de 7 de setembro a 13 de outubro.

Os quatro clubes vão disputar o estadual em fase única, com jogos de ida e volta. O campeão será o time que somar o maior número de pontos no fim da competição. A FPF informou que as equipes terão que participar da competição com atletas nascidas a partir de 2003 (mínimo de 16 anos).

A principal novidade no Campeonato Paranaense será a presença do Londrina, que realizou uma parceria com o Colégio Estadual Tsuro Oguido e vai mandar seus jogos no estádio VGD.