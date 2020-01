Paranaense de Motovelocidade supera todas as expectativas

O Paranaense de Motovelocidade teve belas disputas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, e as projeções para este ano é crescimento de 30% - Crédito: Tiago Guedes

A temporada 2019 foi marcada pelo retorno do Campeonato Paranaense de Motovelocidade depois de cinco anos sem ser realizado. A competição reuniu dezenas de pilotos em três etapas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Sharbel El Hajjar confirmou o favoritismo na classe principal, a 1.000cc Pró, mantendo-se invicto. Feliz com o título, ele comemorou a retomada da modalidade: “Eu me sinto animado, pois é a oportunidade perfeita para que muitos comecem no esporte. Torço pelo seu crescimento”.

Também fecharam o ano com chave de ouro, com vitória e taça na mão: Felipe Gonçalves na 250cc a 500cc; Maycon Benassi na 300 Light; Pedro Valente na 600 Pró; Rafael Oliveira na 600 Light; Luciano Silva na 600 Máster e Rene Ferreira na 1.000cc Máster. Já na 1.000 Light o título foi para Luís Henrique.

O ano foi repleto de adrenalina no Autódromo, conhecido por ter uma das mais completas estruturas do País, incluindo boxes em padrão internacional e pátio fechado. O campeonato atraiu, inclusive, atletas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e até de Goiás e do Paraguai, além de um grande público.

Segundo o organizador Orlei Silva, foi um ótimo recomeço: “Tentamos resgatar uma história bonita da motovelocidade no Paraná. A cada etapa o número de participantes aumentava, então, estamos muito satisfeitos. Isso não seria possível sem o apoio da Federação Paranaense de Motociclismo, prefeitura, Secretaria de Esportes, patrocinadores e presença de pilotos como Diego Faustino, Marcio Bortolini, Carlos Barcelos, Rene Ferreira, enfim. Para 2020, a expectativa é de um crescimento de 30%”, destaca.

Confira a classificação final do Paranaense de Motovelocidade

Categoria 1.000cc Pró

1º) Sharbel El Hajjar Curitiba 81

2º) Leandro Buzinaro Céu Azul 60

3º) Eduardo Andrioli Toledo 50

4º) Júlio Victor Cuiabá-MT 45

5º) Márcio Bortolini Foz do Iguaçu 31

Categoria 1.000cc Light

1º) Luís Henrique Londrina 74

2º) Everson Ferreira Curitiba 63

3º) Renato Ivan Toledo 59

4º) Sérgio Reinaldo Cascavel 46

5º) Jhonathan Carvalho Foz do Iguaçu 34

Categoria 1.000cc Máster

1º) Rene Ferreira Florianópolis 93

2º) Ricardo Gonçalves Curitiba 45

3º) Carlos Gonçalves Campo Mourão 25

4º) Ricardo Rossi Cascavel 25

Categoria 600cc Pró

1º) Pedro Valente Assunção/PY 93

2º) Sandro Ribeiro Curitiba 50

3º) Joaquim Fernandes Curitiba 20

Categoria 600cc Light

1º) Rafael Oliveira Curitiba 61

2º) Douglas Santos Cascavel 31

3º) Thiago Louback Cascavel 25

4º) André Moura Cascavel 25

5º) Alexandro Miola Francisco Beltrão 20

Categoria 600cc Máster

1º) Luciano Silva Curitiba 62

2º) Marciano Branco Medianeira 50

3º) Enio Wild Sorriso-MT 40

Categoria 250cc a 500cc

1º) Felipe Gonçalves Londrina 93

2º) Leopoldo Manela Londrina 65

3º) Lucas Minato Londrina 56

4º) Julio Victor Cuiabá-MT 37

5º) Marcus Vinicius Londrina 33

Categoria 300cc Light

1º) Maycon Benassi Curitiba 93

2º) Gian Canavier Cascavel 66

3º) Fábio Luiz Realeza 56

4º) Gustavo Barcelos Cascavel 43

5º) Murilo Barcelos Cascavel 38

Fórmula E

O Panamá estuda sediar uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E (carros elétricos) a partir de 2021. O Brasil sede continuar fora do calendário da categoria.

Thiago Klein

Thiago Klein diz estar com o futuro nas pistas indefinido. Somente em fevereiro irá estudar o que fazer. As opções são o Metropolitano de Cascavel e o Turismo Nacional.

Robert Kubica

O polonês Robert Kubica está fora da Williams, mas não da Fórmula 1. Ele foi anunciado ontem como piloto reserva da Alfa Romeo para a temporada deste ano. A PKN Orlen, patrocinadora do piloto, será também uma das maiores patrocinadoras da escuderia.