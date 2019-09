Paranaense de Futsal: Série Ouro tem dia de definições em quadra

Cascavel – Sem a presença do maior campeão do Estado e do atual campeão, Cascavel e Foz Cataratas, respectivamente, a Série Ouro do Paranaense de Futsal tem um dia decisivo neste sábado (21), com a última rodada da fase classificatória. Ela quem definirá os confrontos das quartas de final. E sem os times oestinos, excluídos da competição por terem competido na Liga Futsal Paraná, Toledo e Ampére entram no grupo dos oito primeiros da classificação, apesar de folgarem neste sábado.

Essa situação poderá causar imbróglio ainda maior no campeonato, pois na segunda-feira (23) dirigentes das equipes que disputam as competições paralelamente – Liga Futsal Paraná e Campeonato Paranaense – se reunirão em Curitiba com os dirigentes da Federação em busca de uma solução para o impasse.

Toledo e Ampére são, ou melhor, eram, justamente os adversários de Cascavel e Foz Cataratas nesta última rodada da Série Ouro. Caso a exclusão de cascavelenses e iguaçuenses seja cancelada, as partidas serão remarcadas na próxima semana e os confrontos das quartas de final que forem definidos neste sábado (21) serão modificados, podendo causar algum prejuízo passível de medida judicial por parte de Toledo e Ampére, que por hora seguem na busca pelo título inédito.

Mais imbróglio

Além da definição e possível mudança nos confrontos da quartas de final, há a questão do rebaixamento a ser resolvida. A Federação não deixou claro se a exclusão de Cascavel e Foz Cataratas implicará em mudanças no regulamento da Série Ouro, que em seu Artigo 26 prevê “o rebaixamento de 02 (duas) equipes para a Série Prata de 2020, sendo respectivamente as equipes classificadas em 13º e 14º lugares”. Sem a Serpente e o Azulão, suspensos por três anos, como a Federação já considera, o campeonato fica apenas com 12 times – os resultados das partidas em que Cascavel e Foz participaram não estão mais sendo computados. Caso ainda assim dois times sejam rebaixados, Palmas, Matelândia e São José dos Pinhais lutam para não se juntar ao São Lucas na Segunda Divisão no próximo ano. Caso contrário, o São Lucas ainda poderá buscar judicialmente a permanência na Ouro, alegando a queda de Cascavel e Foz Cataratas.