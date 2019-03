Paranaense de Futebol: FC e CR duelam em clima de decisão no Estádio Olímpico

Cascavel – O dérbi entre que já é encarado como clássico ganhou mais um adjetivo: decisivo. FC Cascavel e Cascavel CR se enfrentam num jogo crucial e histórico neste domingo, pela 5ª e última rodada da Taça Dirceu Krüger, a 2ª do Paranaense de Futebol 2019. O duelo está marcado para as 16h, no Estádio Olímpico Regional.

Para o time aurinegro, a partida vale vaga na Série D do Brasileiro 2020; para a equipe tricolor, vale vaga na semifinal desta segunda metade do campeonato – para isso, precisa vencer e que Coritiba ou Rio Branco não vençam. O Cascavel CR pode ficar com a vaga na Série D também. Para isso, além de vencer, precisa que o Cianorte não vença o Rio Branco em Paranaguá.

Nesta partida histórica – pela primeira vez duas equipes cascavelenses se enfrentarão na 1ª Divisão do Estadual – o mando de campo é do FC Cascavel. Os ingressos para as arquibancadas descobertas custam R$ 32 (inteira) e R$ 17 (meia-entrada), e para as cadeiras cobertas R$ 62 (inteira) e R$ 32 (meia-entrada).

AS EQUIPES

No FC Cascavel, o lateral-esquerdo Willian Simões é ausência certa para o técnico Paulo Foiani, por ter sido expulso contra o Cianorte. Já o atacante Ricardo Lobo é dúvida. No Cascavel CR, o zagueiro Vitor Carvalho passou a ser dúvida depois de ficar de fora de alguns treinos durante a semana, mas não é preocupação para o técnico Allan Aal.