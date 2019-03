Paranaense de Futebol : FC Cascavel busca pontuar e Coritiba a 1ª vitória em casa

Cascavel – Aberta no último fim de semana, a Taça Dirceu Krüger terá a 2ª rodada toda neste domingo, com as 12 equipes em campo a partir das 16h. Destaque para a reedição das semifinais da 1ª Taça. Para o FC Cascavel, que desafia o Coritiba em clima de revanche, mas desta vez no Couto Pereira, a meta é pontuar fora de casa. Já o Coxa, time de melhor campanha na classificação geral, quer vencer a primeira diante de seu torcedor no Estadual.

“Nós vamos jogar para vencer, mas mais importante, que é lá na frente obter a vaga na Série D, é pontuar, é somar. O Coritiba passou por mudanças de treinador e de cinco peças em relação à semifinal e o último jogo, contra o Cianorte. Então, deu uma reformulada e vem motivado por uma excelente vitória fora de casa, mas o futebol se define dentro das quatro linhas e eu acredito na minha equipe”, disse o técnico Paulo Foiani, que não tem desfalques para armar o time cascavelense.

No Coritiba, o técnico Umberto Louzer só não conta com o lateral-direito Felipe Mattioni, que sofreu um trauma no pé. Já o camisa 10 Giovanni, que fez o seu primeiro gol com a camisa coxa-branca na última partida, na qual disse que está 100% fisicamente e que considerou sua “estreia” na equipe, está confirmado para o “debute em casa”.

“Espero que o torcedor nos abrace nessa temporada. Joguei aqui no ano passado e sei o quanto é enfrentar o Coxa. Espero que o estádio esteja lotado e que o torcedor possa fazer a diferença”, convocou Giovanni.

Leão x Serpente

Num jogo de seis pontos – outro para os cascavelenses -, Cianorte e Cascavel CR duelam neste domingo no Estádio Albino Turbay, às 16h. O Leão vem de goleada por 4 a 0 sofrida em casa para o Coritiba, enquanto a Serpente vem de vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco, no Oeste. Esses resultados elevaram o time cascavelense a 7ª posição na classificação geral do campeonato, com 9 pontos, e derrubaram a equipe cianortense a 10ª colocação, com 7 pontos, a dois da zona de rebaixamento.