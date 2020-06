Paraná registra recorde de casos desde o início da pandemia

A Sesa (Secretaria de Saúde) do Estado divulgou atualização de casos de covid-19 no Paraná, são 7.831 casos e 275 mortos pela infecção, é a maior quantidade de casos divulgados desde o início do monitoramento.

A Secretaria de Estado da Saúde informa 519 confirmações e 22 óbitos pelo novo coronavírus. Total de pessoas contaminadas é de 7.831 e 275 pacientes mortos pela infecção. Entre todos os 399 municípios paranaenses, 289 têm ao menos uma ocorrência da doença e em 95 há registro de mortes. INTERNADOS – 375 pacientes com o diagnóstico confirmado pela covid-19 estão internados nesta quarta-feira (10). 264 pacientes estão em leitos SUS (sendo 123 em UTI e 141 em leitos clínicos/enfermaria) e 111 em leitos da rede privada (sendo 42 em UTI e 69 em leitos clínicos/enfermaria). ÓBITOS – A secretaria estadual divulga a morte de mais 22 pacientes, todos estavam internados. São nove mulheres e 13 homens, com idades que variam de 34 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 21 de maio e hoje (10). MUNICÍPIOS – 285 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela covid-19. Em 88 municípios há registro de óbitos pela doença. FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 103 casos que foram atendidos no Paraná, mas residem fora daqui. Sete pessoas foram a óbito. AJUSTES: Um caso confirmado na data de 01/6 em Barbosa Ferraz foi transferido para Novo Progresso/PA. Um caso confirmado na data de 01/6 em Colombo foi transferido para Bocaiúva do Sul. Um caso confirmado na data de 02/6 em Clevelândia foi excluído por duplicidade de notificação. Confira o informe completo clicando aqui.