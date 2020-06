Paraná recebe mais de 370 mil itens de proteção individual para enfrentamento da Covid-19

A doação faz parte da parceria entre a Sesa e o Programa Todos pela Saúde, que é uma iniciativa de empresa financeira e instituições de saúde, com o objetivo de proteger os profissionais que atuam diretamente no enfrentamento da Covid-19.

A Secretaria da Saúde do Paraná recebeu, na semana passada, 189.000 pares de luvas, 100.000 aventais descartáveis, 18.325 máscaras face shield, 44.150 máscaras cirúrgicas e 21.370 óculos de proteção. O material será distribuído às unidades de saúde dos municípios de acordo com critérios técnicos e de gestão.

As instituições e os especialistas mantém estratégias de informar, proteger e cuidar dos profissionais de saúde por meio custeio de ações, apoio técnico e doações de equipamentos em vários estados do país.

“Todas as ações públicas e privadas são fundamentais neste momento de pandemia. São insumos que chegam para reforçar o combate no estado”, afirma o secretário da Saúde do Paraná Beto Preto.

Anteriormente o programa já havia doado 575 galões de 5 litros de álcool gel e cinco ventiladores pulmonares para uso em ambulâncias.