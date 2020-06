Paraná confirma mais 832 casos e 20 mortes por covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou 832 novas confirmações e 20 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (18). O Paraná soma 11.919 casos e 406 mortos em decorrência da doença. Há seis ajustes de municípios de residência de casos confirmados.

INTERNADOS – 445 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados hoje. 309 pacientes estão em leitos SUS (sendo 136 em UTI e 173 em leitos clínicos/enfermaria) e 136 em leitos da rede particular (sendo 52 em UTI e 84 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 857 pacientes em leitos UTI e enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 20 pacientes, todos estavam internados. São nove mulheres e 11 homens, com idades que variam de 26 a 88 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 9 e 18 de junho.

Os pacientes que faleceram residiam:

Cinco em Curitiba; quatro em Londrina; dois em Cascavel e São José dos Pinhais. Um caso em cada um dos seguintes municípios: Bom Jesus do Sul, Colombo, Francisco Beltrão, Pinhais, São Sebastião da Amoreira, Toledo e Umuarama.

MUNICÍPIOS – 315 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado pela covid-19. Atalaia, Cerro Azul, Pérola D’Oeste, Prudentópolis registraram casos pela primeira vez. Em 114 municípios há óbitos pela doença.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 140 casos de residentes de fora. Oito pessoas foram a óbito.

A Sesa reforça que os municípios têm critérios diferentes de confirmação de casos e por isso pode ocorrer divergência de número de pacientes. A Secretaria informa, ainda, que os dados são consolidados na gestão estadual, mas os municípios encaminham as informações para as regionais que repassam para o CIEVS na Sesa.

Segue a lista de fabricantes de testes rápidos validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) que têm os resultados positivos incluídos no monitoramento do CIEVS:

1. ONE STEP COVID-2019 TEST®️ da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo., Ltda., cujo representante legal no Brasil é a empresa Celer Biotecnologia S/A.

2. MEDTESTE CORONAVÍRUS (COVID-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech Co. Ltd cujo representante legal no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp Ltda.

3. COVID-19 IgG/IgM ECO do fabricante Eco Diagnóstica Ltda-ME, cujo representante legal no Brasil é a empresa Eco Diagnóstica Ltda-ME

4. COVID-19 IgG/IgM BIO do fabricante Quibasa Química Básica Ltda, cujo representante legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda.

5 – SARS-CoV-2 Antibody Test da fabricante WondfoBiotechCo., Ltda.

AJUSTES – Um caso confirmado na data de 16/6 em Irati foi transferido para Campo Largo. Um caso confirmado na data de 16/6 em Colombo foi transferido para Ponta Grossa. Dois casos confirmados na data de 10/6 em Atalaia/AL e Umuarama foram transferidos para Tuneiras do Oeste. Um caso confirmado na data de 13/6 em São Tomé foi transferido para Tuneiras do Oeste. Um caso confirmado na data de 15/6 em Atalaia/AL foi transferido para Tuneiras do Oeste. Um caso confirmado na data de 5/6 em Maringá foi transferido para Jandaia do Sul.

Confira o informe completo clicando aqui.