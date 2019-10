Paraná Clube inicia venda de ingressos contra Figueira

Curitiba – O Paraná Clube terá mais um desafio pela Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (19), quando receberá o Figueirense às 19h, na Vila Capanema. E para seguir na briga pelo acesso à Série A, o Tricolor precisa do apoio de sua torcida. Por isso, mantém os ingressos mais baratos para a compra antecipada.

Quem garantir seu bilhete até esta sexta-feira (18) pagará apenas R$ 40 (R$ 20 a meia-entrada) na Curva Norte. Lembrando que torcedor com a camisa do Paraná tem direito ao meio-ingresso.

A promoção se estende também aos demais setores do estádio. Amanhã, no dia do jogo, os valores serão outros.