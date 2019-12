Paraná Cidadão registra 13 mil atendimentos em Cascavel

A feira de serviços Paraná Cidadão registrou cerca de 13 mil atendimentos em Cascavel. A ação ofereceu mais de 30 serviços, entre eles a emissão da carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF. Também estavam disponíveis a habilitação de seguro-desemprego, cadastro e encaminhamento para vagas no mercado de trabalho e o cadastro para a tarifa social de luz e água e luz, entre outros. Esta foi a 22ª edição do evento neste ano. Os serviços são gratuitos graças à parceira do Governo do Estado e prefeituras.

“Cidadania se faz proporcionando bem-estar para a população. Estar próximo aos que mais precisam é nossa prioridade”, disse o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Foram oferecidos ainda atendimentos nas áreas jurídica, dos direitos humanos, defesa do consumidor, assistência social, saúde, educação, segurança, trânsito, habitação e de inclusão digital, além de atividades culturais e de lazer.

SANTA HELENA – A próxima feira de serviços acontece no município de Santa Helena, no Oeste do Estado, nesta quarta, quinta-feira e sexta-feira, 11, 12 e 13 de dezembro, no Centro Social Católico, na Avenida Rio Grande do Sul, no Centro. Os interessados em participar devem levar documentos pessoais e comprovante de endereço.