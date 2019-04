Paralamas do Sucesso é a quinta atração confirmada da Fespop Festival 2019

A banda Paralamas do Sucesso é mais uma das atrações confirmadas para a Fespop Festival 2019. O evento é gratuito e será de 09 a 12 de maio no Parque de Exposições e Eventos de Santa Terezinha de Itaipu.

A banda coleciona três Grammys de “Melhor álbum de rock brasileiro” e estão entre os artistas brasileiros com mais álbuns vendidos na história! Entre os principais hits estão as músicas “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Meu Erro”, “Cuide bem do seu amor”, entre outras.

A Fespop já conta com a confirmação dos shows de Zé Neto e Cristiano, Anitta, Simone e Simaria e Alok. Assim como em todas as edições, a Fespop Festival não perderá a sua característica principal, entrada gratuita todos os dias.