Panorama regional do dia 12 de setembro de 2019

Festival da Lua Cheia

Foz do Iguaçu vai sediar a terceira edição do Festival da Lua Cheia, importante feriado do calendário chinês. O Grupo de Tambores de Shanghai Empireast Picture e o Grupo de Monges do Templo Shaolin são as atrações. O Grupo de Tambores se apresenta domingo (15), às 17h. No dia 20, às 19h, é a vez do Grupo de Monges do Templo Shaolin, que leva ao público a cultura das artes marciais chinesas. As apresentações serão na Praça da Paz com entrada gratuita.

Novos cursos

A Secretaria de Educação de Três Barras do Paraná incluiu novos cursos para o polo do Instituto Federal do Paraná que funciona na Escola Municipal Carlos Gomes. As vagas são para Técnico em Administração, Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Logística e Técnico em Meio Ambiente. Serão 25 vagas para cada curso, sendo necessário esse mínimo de inscritos para que as turmas tenham início em 2020.

Prova do PSS

Neste domingo (15), a partir das 14h30, haverá a prova dos candidatos inscritos no PSS (Processo de Seleção Simplificado) para professor substituto dos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental de Marechal Cândido Rondon. As provas ocorrerão nas Escolas Maximiliano Ceretta e Criança Feliz. O ensalamento poderá ser conferido no Diário Oficial do Município do dia 6 de setembro. Os portões serão abertos às 14h.

Comemorando

A Prefeitura de Quatro Pontes realiza domingo (15) o tradicional desfile cívico, evento tradicional que integra as festividades alusivas aos 27 anos de emancipação político-administrativa do Município. Neste ano, o desfile reunirá em torno de 2 mil participantes com início às 9h30. O trajeto será da Avenida Presidente Epitácio até o Clube Cultural.Café colonial

Mercedes realiza fim de semana o tradicional Café Colonial, um dos eventos em comemoração aos 27 anos do Município. O evento terá início nesta sexta-feira (13), às 17h, no Clube de Idosos. A programação tem continuidade na tarde de sábado (14), com atendimento das 16h às 22h. A comercialização das fichas está sendo feita pelo Provopar e as reservas podem ser feitas pelo telefone (45) 3256-8000.

Caixa D’Água Boa

O prefeito Leonir dos Santos, de Boa Vista da Aparecida, assinou a adesão ao Programa Caixa d’Água Boa, que viabilizará a instalação de 44 caixas de água em casas de famílias carentes do Município. O programa visa à melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social e também prevê regularização fundiária de assentamentos precários e produção ou melhoria de moradias urbanas e rurais.

Paraquedismo em Guaíra

Durante toda a semana os Jogos de Aventura e Natureza agitam o Centro Náutico em Guaíra com uma intensa programação esportiva, que no fim de semana fica ainda mais intensa. Sábado (14) e domingo (15) haverá etapa da competição de paraquedismo, que reunirá atletas de todo o Brasil no aeroporto municipal, além de atividades recreativas gratuitas para as crianças. As competições serão sábado e domingo, das 8h30 às 17h.