Panorama regional: Destaque na Times Square e Expo Palotina

Destaque na Times Square

Foz do Iguaçu esteve em evidência no mercado norte-americano, quarto país emissivo de turistas, nos últimos dias. Na semana passada, quem circulou pela famosa Times Square, em Nova Iorque, deparou-se com um chamativo anúncio com as belezas de Foz do Iguaçu nos telões da via mais badalada da maior metrópole do mundo. Situada no coração de Manhattan, a Times Square é a zona mais preciosa de Nova Iorque, com o metro quadrado entre os mais valiosos da Terra.

Expo Palotina

A dupla sertaneja Cesar Menotti & Fabiano fará o show de abertura da Expo Palotina 2020, que ocorre de 14 a 17 de maio no Parque de Exposições João Leopoldo Jacomel. A festa também contará com diversos eventos de cunho cultural que estão sendo programados para marcar os 60 anos de emancipação do Município.

Direito Eleitoral

A Acamop (Associação de Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná) promove nesta sexta-feira (13), em Missal, o curso de Direito Eleitoral e a Importância do Fortalecimento do Legislativo. Serão tratados temas como a Reforma Eleitoral 2019, o fim das coligações e as eleições proporcionais, a pré-campanha, a propaganda eleitoral e o financiamento.

Devedores negativados

A Secretaria de Finanças de Céu Azul abriu prazo para os devedores saldarem seus débitos até 31 de março. Os débitos não regularizados dentro do prazo serão encaminhados para os órgãos de proteção ao crédito. A negativação alcança todos os devedores, pessoas físicas e jurídicas, com débitos vencidos até 31 de dezembro de 2019, incluindo as parcelas atrasadas de parcelamentos judiciais e extrajudiciais concedidos.

Estrada boa

A Secretaria e Obras de Cafelândia finalizou nesta semana o cascalhamento na estrada da Comunidade Silva Jardim. Outra estrada que também recebeu melhorias foi a da Comunidade do Izacuê. A equipe já iniciou os trabalhos na Linha Campina, sentido à UPL da Copacol, a PR-180. O objetivo é oferecer melhores condições aos motoristas e aos trabalhadores que trafegam pelos trechos diariamente.

Março Lilás

A Secretaria de Saúde de Matelândia abriu oficialmente a Campanha Março Lilás e também as Rodas de Conversa em Saúde. Ao longo deste mês, as unidades de saúde estarão com as portas abertas para o exame preventivo de câncer de colo uterino, mediante agendamento. Então, se a paciente não tiver feito o exame no último ano, pode procurar sua unidade básica de saúde.

Trevo de acesso

A Prefeitura de Entre Rios do Oeste assinou convênio para a construção do trevo de acesso à fabrica de rações da Copagril. A licitação deve acontecer em até 30 dias e na sequência começam os trabalhos. A previsão para término da obra é entre junho e agosto. O investimento será de aproximadamente R$ 910 mil.



Recuperando nascentes

A ação Encontros e Caminhos, programa desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros, está recuperando nascentes em Maripá. Desta vez, a propriedade do produtor Roberto Groskreutz, no Distrito de Lajeado 18 de Abril, foi beneficiada. “Em Maripá, onde a piscicultura é uma atividade representativa, a preservação dos recursos é fundamental para que a atividade se desenvolva, sem prejuízo ao meio ambiente”, ressaltou o técnico Adelar Soares de Oliveira, que monitorou a atividade.