Panorama esportivo: Vôlei olímpico, vôlei e Conor McGregor

Vôlei olímpico

Com o término dos pré-olímpicos continentais no último fim de semana, foram definidos todos os participantes do vôlei nos Jogos de Tóquio 2020. No masculino, o Brasil jogará contra Rússia, França, Argentina, EUA e Tunísia, chave considerada muito difícil, por ter cinco candidatos ao pódio. No feminino, os adversários são Japão, Sérvia, Coreia, República Dominicana e Quênia, em um grupo considerado não tão forte.

Rumo ao pódio

Na primeira fase do vôlei na Olimpíada, apenas duas equipes de cada grupo não avançam às quartas de final, disputada entre times de chaves opostas. ou seja, no masculino, o Brasil terá teoricamente um adversário mais fraco nas quartas (Venezuela, Japão, Irã e Canadá, além de Itália e Polônia), o que facilita o caminho rumo à semi e consequentemente ao pódio. No feminino, o grupo das brasileiras não é o mais forte, o que significa que o adversário nas quartas poderá ser uma das principais candidatas ao título: China, EUA, Rússia, Itália e Turquia, além da Argentina.

Papeis invertidos

O mundo da luta verá o retorno do irlandês Conor McGregor ao octógono do UFC neste sábado (18), na edição 246 do Ultimate. Sem lutar desde outubro de 2018, quando foi finalizado por Khabib Nurmagomedov numa luta que terminou em confusão generalizada, o até então falastrão tem adotado postura diferente. O “Notorius” tem pegado leve nas declarações sobre Donald Cerrone, seu adversário em Las Vegas, apesar de continuar “ácido”: “Gosto do Donald, não tenho nada de ruim para falar dele, mas vou colocá-lo para dormir”. Já Cerrone disse que vai “passar por cima” do irlandês.

Tapetão

A Procuradoria do STJD decidiu arquivar parcialmente a ação de infração apresentada pelo Londrina contra o Figueirense, por atrasos salariais. A decisão, proferida na sessão de quarta-feira (15), entendeu que o Tubarão não tem legitimidade para entrar com o processo por infração ao Fair Play financeiro – algo já apontado no julgamento realizado pelo Pleno do STJD uma semana antes. É que o artigo 17 do regulamento da Série B cita que essa medida deve ser apresentada por atleta ou por sindicato da categoria. Ainda assim, a Procuradoria intimou o Figueira para se manifestar sobre as eventuais fraudes citadas pelo Londrina no processo em que o time de Santa Catarina foi absolvido.