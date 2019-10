Panorama esportivo do dia 4 de outubro de 2019

Na Superliga B

Os grupos A e C da Superliga C de vôlei masculino foram definidos na rodada de quarta-feira (2). Caramuru/Ponta Grossa e Anápolis (GO) terminaram em primeiro m suas chaves e garantiram o acesso à Superliga B em 2020. Integrante do Grupo C, o mesmo da equipe ponta-grossense, o time de Araucária, que sediou a competição, fechou sua participação na Superliga C com vitória por 3 sets a 0 sobre o Santos/Praia Grande (SP).

Superliga C

Duas equipes do oeste paranaense têm um fim de semana de intensas disputas pela Superliga C de vôlei feminino. Os jogos começaram ontem (3) em Marechal Cândido Rondon, Ginásio Ney Braga, sede do Grupo A, que além das donas da casa conta também com Foz do Iguaçu, Atacadão/Agee (SP) e Aprovec/Mauá (GO).

Equipe nova

“Este é o primeiro ano do nosso projeto adulto. Montamos uma equipe sub-21 para jogar o Estadual e Superliga C, estamos treinando muito e a dedicação das atletas é grande. Será a primeira oportunidade da equipe em jogar uma competição dessa magnitude, esperamos poder fazer jogos equilibrados e surpreender nossos adversários”, contou Claudemiro dos Santos, técnico do Vôlei Marechal.

Programação

A primeira rodada da competição opôs as paranaenses ontem à noite, além das paulistas contra as goianas. Nesta sexta-feira (4), Foz x Atacadão/Agee abrirá a 2ª rodada às 17h, enquanto Marechal e Aprovec/Mauá medirão forças às 19h. Amanhã, na última rodada, os duelos serão Foz x Aprovec (17h) e Marechal x Atacadão (19h). A equipe que tiver a melhor campanha após esses jogos garantirá vaga na Superliga B 2020.

Liga Futsal

O jogo entre Marechal e Magnus é o único nesta sexta-feira (4) pela rodada de volta das oitavas de final. Amanhã outros dois paranaenses irão à quadra. O Marreco, vitorioso no jogo de ida por 5 a 3, visitará o Tubarão às 18h em Santa Catarina, enquanto o Cascavel, derrota por 4 a 1 fora de casa, receberá o Jaraguá (SC) em Santa Tereza do Oeste, às 20h30. No domingo (6), o Pato, derrotado por 4 a 3 na ida, receberá o Atlântico às 11h, e Campo Mourão e Foz Cataratas farão duelo paranaense no Noroeste. Na ida, o time do Oeste vencer por 3 a 2.