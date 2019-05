Panorama esportivo do dia 30 de maio de 2019

Polêmica

O STJD determinou que a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro seja temporariamente anulada. A determinação foi do presidente da entidade, Paulo César Salomão Filho. O clube carioca alega erro de direito por conta do uso do VAR e pede a anulação do confronto, o que será julgado pelo órgão.

O lance

O caso em questão aconteceu no lance do pênalti que originou o gol da vitória do Palmeiras. Gatito deu rebote após finalização de Dudu. Deyverson ficou com o rebote e caiu na disputa de bola, mas o árbitro Paulo Roberto Alves Junior deu amarelo para o atacante palmeirense por simulação. Segundo o Botafogo, o jogo foi reiniciado, mas o VAR chamou a atenção do juiz, que revisou o lance e apontou pênalti – convertido por Gustavo Gómez e que definiu o placar da partida.

Regra 5

O pedido do STJD pela anulação temporária da partida foi instigado pelo Botafogo, que avisou sobre o erro em nota oficial ainda no domingo. “O VAR foi usado indevidamente, pois a partida havia sido reiniciada. Logo, não poderia ser alterada a decisão do árbitro (Regra 5 da Fifa e Protocolo 8.12 do VAR)”, disse o Glorioso.

Normal

A decisão do STJD, porém, não dá nenhuma razão ao Botafogo. Ela simplesmente acata o pedido de investigação e pede que o resultado não seja considerado até que haja o julgamento de fato, um trâmite padrão. Mesmo com o resultado anulado temporariamente, o Palmeiras segue líder do Brasileirão, mas agora com uma vantagem bem menor: 13 pontos, um a mais que o vice Atlético-MG.

Trâmite

De acordo com o despacho do presidente do STJD, o Palmeiras terá prazo de dois dias para apresentar sua manifestação, que após juntada ao processo será levada à Procuradoria, que também terá dois dias para apresentar suas considerações. Decorrido esse prazo, será sorteado o relator e o processo será colocado em pauta para julgamento com prioridade na próxima sessão a ser realizada pelo Pleno do STJD, o que deverá ocorrer na semana que vem.