Panorama esportivo do dia 29 de junho de 2019

Sorteio de apartamento

O Campeonato Paranaense de Futebol profissional terminou em março, mas a campanha de sorteios da promoção do Sócio Serpente do FC Cascavel não parou. Foram sorteados mais de 20 prêmios, entre motos e carros, e agora o último sorteio será de um apartamento no centro de Cascavel. O felizardo receberá as chaves do apartamento no valor de R$ 150 mil das mãos do presidente Valdinei Silva na segunda-feira. O sorteio será pelo resultado da Loteria Federal deste sábado.

Copa Amop

Na noite deste sábado, a partir das 20h, Cafelândia enfrenta a equipe de Guaíra pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Amop de futsal masculino. O primeiro jogo em Guaíra terminou empatado sem gols. O jogo de hoje será realizado no Ginásio Severino Pasquali, em Cafelândia, e promete ser emocionante.

Decisão do amador

Será neste domingo a grande final do Campeonato Amador da Liga de Futebol de Assis Chateaubriand, entre Acec e Perobal, que venceu a primeira partida e joga pelo empate diante da torcida no Estádio Beija-Flor. Já o Assis tem que vencer por dois gols de diferença para se sagrar campeão no tempo regulamentar. O vencedor, além do desejado troféu de campeão, levará como prêmio R$ 16 mil, enquanto o vice receberá R$ 8 mil.

Fair play financeiro

A Uefa excluiu o Milan da próxima edição da Liga Europa por causa da violação das regras do fair play financeiro. A entidade disse que o time italiano não “cumpriu com as obrigações financeiras impostas pelo ‘fair play’ financeiro durante o período entre 2015 e 2018”. Com a exclusão, a vaga de classificação direta poderá passar para a Roma, que iria disputar a segunda pré-eliminatória.

Corinthians

Reserva, o zagueiro corintiano Pedro Henrique está de malas prontas rumo ao Athletico. O anúncio do empréstimo deve ser feito nos próximos dias. Com a iminente chegada do zagueiro Gil, o jogador perderia ainda mais espaço na equipe do técnico Fábio Carille.