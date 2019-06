Panorama esportivo do dia 28 de junho de 2019

Jogos Escolares

Santa Terezinha de Itaipu sediou a fase regional da 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná com mais de 1.000 mil atletas e conquistou o título de vice-campeã geral. O município foi destaque ao faturar o troféu de prata no futsal feminino B (12 a 14 anos), com atletas-alunas do Colégio Estadual Arcângelo Nandi. Ao todo, participaram dos Jogos 162 equipes e 1.213 atletas e dirigentes, além de 141 professores.

Mbappé

Segundo o jornal francês “L’Équipe”, o PSG teria estipulado o valor de venda de Mbappé: o jovem francês só seria negociado por 250 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão), o que faria dele o jogador mais caro da história.

Mais do mesmo

O Campeonato Brasileiro 2020 não vai parar durante a Copa América, que será realizada na Argentina e na Colômbia. Caso isso se confirme, será quebrada uma das promessas de Rogério Caboclo, que quando foi eleito presidente da CBF prometeu que o Brasileirão seria interrompido nas datas Fifa. Se o número de jogadores atuando por aqui que são convocados não é tão significativo, ao mesmo tempo seria uma forma de desvalorizar as duas competições simultaneamente, aumentando as chances de afastar ainda mais o torcedor da seleção brasileira, uma relação que hoje é bem morna.

São Paulo

Um dos destaques da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina, a atacante Cristiane teve constatada lesão muscular na coxa direita e só vai poder defender o Tricolor em quatro semanas. A lesão aconteceu no jogo em que o Brasil foi eliminado pela França na prorrogação, pelas oitavas de final.

Liga das Nações

Líder da Liga das Nações masculina de vôlei com as quatro primeiras etapas concluídas, a seleção brasileira comanda a tabela de classificação com 30 pontos, com 11 vitórias em 12 jogos disputados. Nesta sexta-feira, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto enfrenta a França, terceira colocada, às 20h, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). no fim de semana, o Brasil enfrentará Canadá e Itália, também em casa.