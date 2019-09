Panorama esportivo do dia 24 de setembro de 2019

Série B

O Operário Ferroviário encara o Botafogo-SP nesta terça-feira (24), às 19h15, em Ribeirão Preto. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Santa Cruz. Na rodada anterior, o Fantasma paranaense venceu a Ponte Preta em casa, por 2 a 1, e ocupa a sexta posição na tabela, com 35 pontos. O Botafogo ganhou do Vila Nova pelo placar de 2 a 0, também acumula 35 pontos e está em quinto lugar. No primeiro turno, o Operário foi derrotado em Ponta Grossa pelo Botafogo, por 2 a 0.

Taça FPF

Os resultados do fim de semana definirão que o título do 2º turno da Taça FPF ficará com Independente São-Joseense ou Nacional de Rolândia. A definição é importante, porque se ficar com a equipe de São José dos Pinhais, ela, vencedora do 1º turno, será declarada campeã sem a necessidade de final. Já se o Nacional vencer, haverá o confronto para definição do campeão, que disputará a Série D do Brasileiro em 2020 – essa vaga é contestada na Justiça pelo Rio Branco de Paranaguá.

Jogos

No último fim de semana, Apucarana e Foz empataram sem gols e deram adeus à chance de título da Taça FPF. Já o Nacional venceu o Batel por 2 a 0 e chegou aos 9 pontos, na liderança da classificação, eliminando também o Batel. O Independente folgou e segue com 6 pontos. Neste domingo (29), a última rodada terá Foz x Nacional e Independente x Apucarana, ambos às 11h.

Terceirona

A Terceira Divisão do Paranaense de Futebol tem um novo líder. Trata-se do Araucária, que chegou aos 11 pontos em cinco jogos ao golear o Andraus por 4 a 1 dentro de casa, no domingo (22). O Iguaçu, que venceu o Campo Mourão por W.O. também tem 11 pontos, mas em seis partidas, o que o deixa em segundo na classificação. O terceiro é o Arapongas, mesmo com a derrota diante de sua torcida para o Azuriz, por 1 a 0. Com esse triunfo, o time de Marmeleiro é o quarto colocado com 9 pontos, mesmo número do Verê, que folgou na rodada. Em sexto lugar está a Portuguesa Londrinense, que chegou aos 8 pontos ao vencer o Grecal. Da sétima a 11ª colocação, a classificação está assim: Colorado (6 pontos), Andraus (6), Campo Mourão (4), Cambé (4) e Grecal (2).