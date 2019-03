Panorama esportivo do dia 23 de março de 2019

Samurai Issamu

Dentre os remanescentes no elenco cascavelense, está o experiente fixo Issamu, que disputará seu 23º estadual no Paraná. “A cada ano a competição fica mais difícil e este tem tudo para ser o maior campeonato de todos os tempos, por isso temos que apostar e muito na força do Cascavel dentro de casa”, destaca o Samurai, de 40 anos e desde 2007 na Serpente.

Covardia

Enquanto uns se evidenciam positivamente no esporte, outros ficam registrados pelos fatos negativos. Após a vitória do Cianorte sobre o Paraná Clube, na noite de quarta-feira, na Vila Capanema, o técnico do Leão do Vale ganhou uma investigação policial contra si. É que ele teria agredido o repórter Martins Neto, da Cianorte FM, com uma cotovelada, o que levou o profissional da imprensa a registrar o fato na delegacia.

Superliga

A disputa pelas quartas de final da Superliga masculina de vôlei 2018/2019 começará neste fim de semana e uma das séries será entre Sada Cruzeiro e Copel Telecom Maringá Vôlei. As duas equipes se enfrentarão pela primeira partida dos playoffs no domingo, às 19h, no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG), com transmissão ao vivo do SporTV 2.

Judô

Uma semana após conquistar seis medalhas no Grand Slam de Ecaterimburgo, na Rússia, o judô brasileiro volta ao tatame internacional neste fim de semana, para as disputas do Aberto Pan-Americano de Santiago, no Chile. A competição, de técnica e pontuação mais baixas do que os Grand Slam e Grand Prix, distribui até 100 pontos (campeão) no Ranking Mundial da FIJ.

Os atletas

No Chile, o Brasil será representado pelas jovens judocas Larissa Pimenta (52 kg) e Ellen Santana (70 kg), que conquistaram o ouro no Aberto Pan-Americano de Lima, no Peru, há duas semanas. Além delas, também lutarão pelo Brasil Amanda Culato (57 kg), Ítalo Carvalho (60 kg), Allan Kuwabara (60 kg), Luis Rossetim (66 kg), Marcelo Fuzita (66 kg), Lincoln Neves (73 kg), Caio Brígida (81 kg) e Rafael de Brito (acima de 100 kg).