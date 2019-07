Panorama esportivo do dia 18 de julho de 2019

Copa Integração

O voleibol feminino de Céu Azul encerrou com um sexto lugar a terceira etapa da 23ª Copa Integração da categoria 2002. O resultado coloca a equipe na sexta posição na classificação geral, com 12 pontos, faltando ainda três etapas para o fim da temporada. Toledo, Santa Helena e Medianeira fizeram o pódio da etapa. O próximo compromisso de Céu Azul pela Copa Integração vai acontecer em casa de 16 a 18 de agosto na categoria 2004, etapa que seria em Santa Izabel do Oeste, também antecipada em uma semana.

Golfe

A sétima etapa do Iguassu Golf Tour 2019 será realizada neste sábado (20). A competição reunirá atletas da Tríplice Fronteira e terá diversos prêmios, entrega de troféu e medalhas para os vencedores, além de jantar especial para todos os participantes e sorteios de brindes dos diversos parceiros. As categorias do Iguassu Golf Tour 2019 são: masculina, feminina e juvenil.

Taekwondo no Pan

Antes de embarcar para os Jogos Pan-Americanos de Lima, a seleção brasileira de taekwondo realiza preparação final no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro. A equipe conta com quatro dos cinco medalhistas do Campeonato Mundial de Manchester 2019 e chega forte à competição continental, com oito estreantes que buscam fazer história. Em Lima, os combates de Taekwondo terão início no primeiro dia das competições, dia 27, e seguem até 29 de julho, no Poliesportivo de Callao.

Rifa para ajudar

Rayra Ferreira da Silva tem 12 anos de idade e foi campeã da sua categoria no Campeonato Brasileiro de Kickboxing disputado em Sorocaba (SP) no mês passado. Com o título veio a vaga para o Campeonato Sul-Americano de 12 a 17 de novembro em Lima, no Peru. Para custear as despesas, os pais promovem uma rifa com sorteio programado para o Dia dos Pais. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo fone/whats (44) 99966-2872.

Abuso no estádio

A Polícia Militar do Paraná prendeu um homem de 39 anos suspeito de abuso sexual durante o jogo entre Coritiba e São Bento, no Couto Pereira, pela décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vítima é uma garota de 17 anos. Ele está preso pelo crime de importunação sexual e sem direito a fiança. O homem foi flagrado esfregando o órgão sexual na adolescente e foi agredido por outros torcedores até a chegada da Polícia Militar.