Panorama esportivo do dia 16 de outubro de 2019

Lamentável

A noite de segunda-feira (14) foi lamentada no esporte mundial por conta de atos racistas e gestos nazistas ocorridos em Sofia, no jogo entre Bulgária e Inglaterra pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020. Torcedores locais fizeram gestos nazistas e dispararam cantos racistas a jogadores ingleses, que responderam em campo, com uma goleada por 6 a 0. Capitão da Inglaterra, Harry Kane relatou ao árbitro as ofensas vindas das arquibancadas e o croata Ivan Bebek seguiu o protocolo de paralisar a partida duas vezes, sob ameaça de encerrar o jogo, mas os ingleses preferiram continuar em campo.

Envergonhado

Pressionado e talvez envergonhado pela atitude dos torcedores búlgaros, o presidente da federação de futebol da Bulgária pediu demissão ontem (15). A pressão era grande sobre Borislav Mihaylov já era grande sobre casos de racismo no país antes mesmo do jogo de segunda-feira (14). A carta de resignação do ex-presidente será entregue ao comitê executivo do país nesta sexta. De acordo com o site oficial da federação da Bulgária, o antigo mandatário se coloca à disposição para ajudar o futebol do país sempre que necessário.

Inaceitável

Após a partida, a Federação Inglesa manifestou-se de forma veemente: “Isso é inaceitável em qualquer nível do jogo e nosso foco imediato é apoiar os jogadores e staff envolvidos. Como nós infelizmente estamos cientes, esta não é a primeira vez que nossos jogadores são submetidos a esse nível de abuso e não há lugar para esse tipo de comportamento na sociedade, muito menos no futebol, e pediremos à Uefa para investigar com urgência”.

Idiotas

Além da resposta em campo, os jogadores da Inglaterra responderem à situação pelas mídias sociais. “Sinto pena pela Bulgária ser representada por tais idiotas em seu estádio. De qualquer forma, 6 a 0 e voltamos para casa, pelo menos fizemos o nosso trabalho. Boa viagem para nossos torcedores, vocês fizeram bem”, disse Sterlin.