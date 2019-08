Panorama esportivo do dia 09 de agosto de 2019

Na Justiça

O Rio Branco de Paranaguá teve uma batalha judicial importante ontem à noite, no Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná. O Leão da Estradinha busca o direito de disputar a Série D do Brasileiro 2020. A equipe do litoral terminou o Paranaense 2019 na 8ª posição e teria direito a vaga na competição nacional caso não fosse realizada a edição atual da Taça FPF. Mais do que isso, mesmo com a Taça FPF sendo realizada, a vaga na Série D só poderia estar em jogo caso houve na disputa no mínimo quatro times que estão na elite do futebol estadual, de acordo com regulamento da CBF.

STJD

A batalha no TJD-PR na noite de ontem foi para ter a vaga garantida na Série D 2020. Caso o mandado de garantia não tenha sido aceito, o Leão da Estradinha irá recorrer às instâncias superiores pelo direito de competir na quarta divisão do próximo Campeonato Brasileiro. Essas batalhas judiciais não devem travar o andamento da Taça FPF.

Sub-19

Em busca da classificação para a 3ª fase do Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19, o Toledo faz um duelo decisivo com o Athletico nesta sexta, às 20h, no Estádio 14 de Dezembro, pela 2ª e penúltima rodada do returno. O Porco lidera o Grupo H com 7 pontos, um a mais que Independente São-Joseense e Iraty. Já o Furacão tem 4 pontos, na quarta colocação. Se vencer, o Toledo garantirá vaga antecipada na próxima fase.

Futsal feminino

Vindo de duas derrotas seguidas, o Cascavel Futsal Feminino conta com o fator casa neste fim de semana em busca da reabilitação na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Domingo, às 14h30, no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, as comandadas do técnico Luiz “Buchecha” Vogt, recebem as meninas de Cantagalo, que ocupam a 10ª penúltima colocação na classificação.

Classificação

Na quarta posição, a equipe cascavelense já está classificada antecipadamente à próxima fase da Série Ouro feminina, e busca somar pontos nas duas rodadas finais da fase classificatória para se manter entre as quatro primeiras para atuar em casa no mata-mata das quartas de final. Os ingressos para este domingo custam R$ 5. Na última rodada, semana que vem, o desafio será em Maringá, no dia 17 (sábado).