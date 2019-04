Panorama esportivo do dia 06 de abril de 2019

Terceira Idade

A primeira edição dos Jogos da Terceira Idade de Cascavel terá início segunda-feira (8), às 8h30, com uma caminhada na Avenida Tancredo Neves. À tarde, haverá disputa de cacheta na Asservel. A programação dos Jogos se estenderá até sexta-feira (12).

Série Ouro

Dois jogos neste sábado darão sequência a 3ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal: Ampére x Toledo e Dois Vizinhos x São José dos Pinhais, ambos às 20h30. Lanterninha sem nenhum ponto, o time toledano busca reação no campeonato. Já o Ampére busca a primeira vitória depois de ter empatado com o Marechal. A 3ª rodada será encerrada terça-feira (9), com Marreco x Matelândia.

Liga Futsal

A 1ª rodada da Liga Nacional de Futsal será encerrada neste fim de semana com três jogos, todos com paranaenses em quadra. Neste sábado, o atual campeão Pato Branco recebe o São José (SP) num jogo que deverá lotar o Ginásio Dolivar Lavarda, às 13h, e que terá transmissão ao vivo pela SporTV. No domingo, Foz Cataratas e Marreco atuarão fora de casa. O time de Foz do Iguaçu desafia o poderoso Magnus em Sorocaba (SP), às 11h, enquanto a equipe de Francisco Beltrão desafiará o Joaçaba às 19h, em Santa Catarina.

Segundona

A busca pelo acesso à elite do Paranaense de Futebol começa neste domingo para as dez equipes participantes. A rodada de abertura da Segundona 2019 será às 10h30 no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, com Independente São-Joseense x Nacional. Os demais jogos da 1ª rodada serão todos às 15h30: Paranavaí x Batel, União/Francisco Beltrão x Iraty, PSTC/Cornélio Procópio x Apucarana e Prudentópolis x Rolândia.

No UFC

Aluna do professor Marcelo Horikawa na equipe Team Bronx, na academia Spartacus de Cascavel, Melissa Gatto, de 22 anos, assinou contrato para representar a arte suave cascavelense no UFC. Ela fará quatro lutas no evento de MMA mais famoso do mundo. A primeira será no dia 11 de maio, no UFC 237, no Rio de Janeiro. Lá, Melissa enfrentará a carioca Talita Bernardo, de 32 anos. Melissa tem seis lutas no plantel, com quatro vitórias por finalização e dois empates.