Panorama esportivo do dia 05 de abril de 2019

Superliga B

A noite desta sexta-feira será decisiva para mais dois clubes da Superliga B feminina de vôlei 2019. Em Valinhos (SP), o time da casa recebe o Bradesco Esportes (SP) para a segunda partida da série melhor de três da semifinal, às 21h, no Ginásio Pedro Ezequiel. Com vitória no primeiro confronto, a equipe anfitriã precisa de apenas mais um resultado positivo para voltar à elite nacional. A outra semi foi ontem, entre Flamengo e Maringá.

Masculina

N Superliga B masculina, Blumenau e Anápolis se enfrentaram ontem pela rodada de volta, depois do time catarinense ter vencido o primeiro jogo. Já a outra semi definirá hoje um finalista que também ascenderá à elite em 2020. Botafogo e Lavras (MG) medem forças às 15h no Rio de Janeiro em busca da vaga. O time mineiro venceu em casa por 3 a 0 e a equipe carioca empatou a série no segundo jogo, também por 3 a 0. Hoje, quem vencer ficará com a vaga.

Handebol

Com a presença de cerca de 160 atletas em 14 equipes de oito municípios, Cascavel recebe neste fim de semana as disputas da 19ª Copa Oeste de Handebol, disputada na categoria juvenil (sub-16). A competição será desenvolvida nos ginásios da Neva e do São Cristóvão, neste sábado e domingo, pela manhã e à tarde. Este ano, a Copa Oeste conta com duas divisões. Em Cascavel, a reunião é das oito cidades participantes da Primeira.

Participantes

Além das equipes de Cascavel, atuais vice-campeãs nos dois naipes, participam desta etapa da Copa Oeste os times femininos e masculinos de Toledo, São Miguel do Iguaçu, Mariluz, Francisco Alves e Foz do Iguaçu, a equipe feminina de Iporã e a masculina de Corbélia.

Escolares

O chefe do NRE de Cascavel, professor Nildo Santello, com técnico pedagógico de educação física, Rui Cocco, e o prefeito de Cafelândia, Estanislau Franus, assinaram o termo de compromisso para a realização da fase macrorregional da 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, naquele município. Entre os dias 25 e 30 de junho, Cafelândia receberá cerca de 1.900 atletas, campeões das fases regionais dos Núcleos de Educação de Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e Assis Chateaubriand, que disputarão a classificação para a fase final.