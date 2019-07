Panorama esportivo do dia 04 de julho de 2019

Ferretti desiste

Fernando Ferretti não é mais técnico do Jaraguá Futsal. O experiente treinador decidiu entregar o cargo, comunicando sua saída à diretoria do clube. O novo treinador já foi anunciado. Trata-se de Lucas Chioro, que já dirigiu o Corinthians e também o São José Futsal. A equipe do Jaraguá faz uma campanha irregular na Liga Nacional, é apenas o 14º colocado com apenas dez pontos na tabela. Como 16 equipes se classificam para os playoffs, a equipe catarinense está na corda bamba.

O lado B de Messi

A maldição persiste. Não foi desta vez que Lionel Messi ganhará um título com a camisa da Argentina. As críticas são válidas, ainda mais quando se recorre à comparação inevitável: Cristiano Ronaldo levantou dois troféus – a Eurocopa de 2016 e a Liga das Nações neste ano. Desta vez, porém, Messi não estava rodeado por um elenco experiente e bom o suficiente para ajudá-lo a brilhar.

Pendura as chuteiras?

Apesar de já ter parado antes, não se imagina que Lionel Messi anuncie aposentadoria da seleção antes da próxima Copa América, que será disputada em 2020 na Argentina e na Colômbia.

Neymar

O jornal Sport revelou mais um passo na negociação entre Barcelona e PSG. Philippe Coutinho teria aceitado a proposta do clube de Paris, o que facilitaria o retorno de Neymar. Os franceses poderiam ainda escolher outro jogador do time espanhol para abater o valor pelo camisa 10.

Barcelona

Antoine Griezmann vai ser anunciado como novo jogador do clube espanhol na semana que vem, segundo o jornal “L’Équipe”. O atacante também aceitou reduzir o seu salário para jogar na equipe catalã.

Pan-Americano

A contagem regressiva para o Pan de Lima começou oficialmente ontem, com a tocha sendo acesa em cerimônia na cidade de Teotihuacán, no México. O revezamento terá como destino final a capital do Peru. Os Jogos começam no dia 26 de julho.

São Paulo

O Tricolor tem acordo encaminhado para contratar o atacante Raniel, do Cruzeiro. O jogador de 23 anos deve fazer exames hoje para assinar com o clube do Morumbi por cinco temporadas.