Panorama esportivo do dia 26 de outubro de 2019

Paraná Clube

O Paraná Clube tem mais quatro jogos em casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E precisa de 100% para ainda lutar pelo acesso. Nesta segunda-feira (28), enfrentará o Londrina às 20h, na Vila Capanema. Para contar com casa cheia, iniciou a venda de ingressos na sexta-feira (25) com preços promocionais. Torcedor com a camisa do Paraná Clube pagará meio-ingresso em todos os setores do estádio. Na Curva Norte, o bilhete custa apenas R$ 15.

Megaevento

Considerada a maior competição de voleibol nas categorias de base da América do Sul, a 19ª edição da Taça Paraná começa neste domingo (27) com a participação de 155 equipes, número que representa 75 instituições, de 10 estados brasileiros. O evento será em São José dos Pinhais e vai até o dia 1º de novembro. A competição é dividida em Série Ouro, Prata e Bronze e é realizada em quatro categorias: sub-14, sub-16, sub-18 e sub-21, feminino e masculino. Ao todo, a taça Paraná reunirá cerca de 2.500 atletas; 250 técnicos; 25 fisioterapeutas; 60 dirigentes; 90 árbitros; 184 integrantes na equipe de trabalho.

LFP

Eliminado da Série Ouro do Paranaense e da Liga Nacional, o Cascavel Futsal só não teve a temporada encerrada precocemente graças à recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná), competição na qual está nas quartas de final e iniciará o mata-mata com o Dois Vizinhos na terça-feira (29), no Ginásio Elvira Menin, em Santa Tereza do Oeste. Para este jogo, a diretoria cascavelense disponibilizou um lote de ingressos que podem ser trocados por alimentos não perecíveis. São 600 unidades disponíveis, ao troco de um quilo de alimento cada.

LFP 2

Quem também iniciará as quartas de final da LFP na próxima semana é o Marechal, que receberá o Toledo para um confronto regional na quarta-feira (30), às 19h30, em Marechal Cândido Rondon. A partida de volta ainda não tem data definida, bem como os demais duelos da rodada de ida: Marreco x Foz Cataratas e Chopinzinho x Campo Mourão.