Pandemia fez com que a igreja mudasse a celebração religiosa mais importante do ano em Umuarama

Após uma enquete entre os Párocos da Diocese de Umuarama de percebendo que as determinações sobre quarentena por causa da covid-19 divergem de um município para outro, Dom frei João Mamede Filho, orientou as paróquias da cidade a seguirem as orientações feitas em 30 de abril pela Igreja Católica.

A peça Paixão de Cristo, que todos os anos é apresentada no “Morro das Antenas”, espaço cedido pela Sanepar, não acontecerá. Um decreto municipal proíbe a aglomeração de pessoas em eventos teatrais.

Programação católica

A Semana Santa, núcleo central do Ano Litúrgico, sofreu impedimentos quanto à participação do povo nas celebrações e eventos devido à pandemia. O Bispo se mostrou preocupado com os cuidados para com a saúde e a vida das pessoas e por isso foram alteradas algumas diretrizes nestes eventos, fatores inéditos, ao menos neste milênio.

Dentro das celebrações de Páscoa está o Tríduo Pascal, que começa com a Missa “da Ceia do Senhor” na Quinta-Feira Santa, que não foi suprimida nem adiada.

Dom Mamede aconselha os sacerdotes a transmitirem todas as celebrações pelas mídias com o mínimo possível de auxiliares, desde que não pertençam ao “grupo de risco”.

A comunidade cristã será orientada a participar das celebrações em suas casas, acompanhando as transmissões, que serão feitas “ao vivo”.

No último domingo, o ‘Domingo de Ramos’, os padres celebrem em privado, sem benção, nem procissão de ramos, mas aconteceu a benção.

Para o “gesto concreto de solidariedade”, da Campanha da Fraternidade, os fiéis foram convidados a fazer a própria oferta em outra ocasião, que será designada pela CNBB.

Missa do Crisma será celebrada em 4 de agosto, às 09h, na Catedral de Umuarama. Um casal de cada Paróquia receberá os Santos Óleos. Enquanto isso, os Santos Óleos de 2019 seguem sendo usados.

Quinta-Feira Santa

A Missa “da Ceia do Senhor” e da instituição da Eucaristia, na Quinta-Feira Santa, passado o pôr do sol: os Padres celebrarão em privado e transmitirão ao povo. A cerimônia de Lava-Pés e a adoração eucarística presencial não acontecerão. O próprio Padre, porém, ficará por algum tempo após a missa, em oração diante da Eucaristia, colocada no tabernáculo (não no ostensório).

A adoração será transmitida, com o convite para que o povo a acompanhe em suas casas o rico momento de expressar a ‘comunhão’ com o Padre em torno de Jesus, ‘vigiando com Ele’, como os apóstolos no Horto das Oliveiras.

Sexta-Feira Santa

Na Sexta-Feira Santa, pela manhã os Padres farão a Via Sacra em privado que também será transmitida. “O Papa, às 13h do Brasil, preside celebração na Basílica de São Pedro, vazia de povo. Recordem também ao povo que é dia de jejum, abstinência de carnes e oração intensa”, lembra Dom Mamede.

Às 15h, os Padres celebram e transmitam a Comemoração da Paixão do Senhor, sem o povo e com o mínimo indispensável de ajudantes (que não pertençam ao grupo de risco). Será feita a leitura da Paixão de Cristo e uma breve pregação. O ‘beijo da cruz’, a Via Sacra e a procissão do ‘Senhor morto’ serão omitidas.

O ‘beijo da cruz’ pode se dar num crucifixo da família, nas casas. A Coleta para os Lugares Santos será transferida para outra data a ser indicada pela CNBB e, provavelmente em 14 de setembro acontecerá a Exaltação da Santa Cruz.

Sábado de Aleluia

Como prescreve a Liturgia, este é um dia de penitência, recolhimento e preparação para a celebração da Vigília Pascal. Durante o dia, podem ser feitas orações e reflexões, em privado, convidando o povo a acompanhar pelas mídias, em suas casas. Há muitas possibilidades que podem ser exploradas e a própria Liturgia das Horas oferece indicações.

Após o pôr do sol, acontece a celebração da Vigília Pascal, também em privado, com transmissão ao vivo. Será omitido o acendimento do ‘fogo novo’ e a procissão com o círio pascal. Em casa, os fiéis podem acender de maneira simples fazendo o ‘Anúncio da Páscoa’ (Exsultet), com pelo menos três leituras do Antigo Testamento, entre as quais a de Ex 14,15-15,1, com os respectivos Salmos, antes do início da Missa, e com o Glória. A benção da água e a liturgia batismal estão omitidas da programação, mas deverá ser feita a renovação das Promessas do Batismo. Dom Mamede pede para que os fiéis mantenham em casa velas acesas neste momento. A liturgia eucarística segue normal até o final.

Domingo de Páscoa

Acontece a celebração da Santa Missa, com homilia, transmitida, em horário conveniente no domingo mais importante do Ano Litúrgico. Na Oitava da Páscoa, será celebrada diariamente a Santa Missa com transmissão. “Há muito a ser redescoberto na Oitava da Páscoa! Aproveitemos a quarentena para evangelizar mais e fortalecer a fé e a esperança do povo”, pede o bispo.

Milhões de Testemunhas de Jeová e outras pessoas interessadas na Bíblia vão se reunir hoje (7), para o evento religioso mais importante do ano, a Celebração da morte de Cristo. Por causa da pandemia da Covid-19, a celebração será realizada por meio de Videoconferência, seguindo as recomendações das autoridades para evitar aglomerações. As Testemunhas de Jeová têm feito reuniões semanais por meio de Videoconferência e usarão esse método para realizar a celebração da morte de Jesus. Para assistir a celebração e as palestras, basta acessar gratuitamente o site jw.org.