Palmeiras desafia Melgar em busca de ao menos um ponto

São Paulo – A 5ª e penúltima rodada do Grupo F da Libertadores será realiada nesta noite e poderá definir antecipadamente os classificados às oitavas de final. Vice-líder, o Palmeiras desafia o Melgar em Arequipa, no Peru, em busca de ao menos um empate para se garantir na próxima fase. O jogo está marcado para as 23h (de Brasília), no Estádio Monumental de la Unsa, sem transmissão de TV.

Com apenas quatro pontos, a equipe peruana precisa de qualquer maneira da vitória, caso contrário estará eliminado da competição. Para isso, entretanto, não poderá contar com um de seus principais destaques: John Narváez, suspenso pela Conmebol por agressão durante o jogo com o San Lorenzo. Christian Ramos deverá ser escolhido pelo técnico Jorge Pautasso para completar o time titular

No Palmeiras, a única dúvida na possível escalação a ser mandada a campo por Felipão é a presença de Ricardo Goulart. Caso o jogador não possa atuar, a tendência é de que Zé Rafael seja o escolhido do técnico.

O líder do Grupo F é o San Lorenzo, que tem 10 pontos e hoje desafia o Junior Barranquilla na Colômbia. Os donos da casa têm a pior campanha da Libertadores, com quatro derrotas em quatro jogos, com sete gols sofridos e nenhum marcado.