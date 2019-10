Palmeiras bate o Botafogo e volta a vencer no Brasileirão

Palmeiras e Botafogo fizeram o último jogo deste sábado (12) pela Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio do Pacaembu, o Verdão fez valer o mando de campo e derrotou os cariocas por 1 a 0, com gol de Thiago Santos. A vitória fez o time comandado por Mano Menezes voltar a conquistar os três pontos depois de três rodadas.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu, momentaneamente, a vice-liderança da Série A do Brasileirão 2019 com 50 pontos. Já o Botafogo, com 30, ocupa a 12ª colocação.

O jogo

Jogando em casa, o Palmeiras pressionou o Botafogo desde os primeiros minutos de partida. O resultado saiu logo, aos 14 minutos. O volante Thiago Santos apareceu como elemento surpresa no ataque, tabelou com Gustavo Scarpa e guardou no fundo das redes: 1 a 0 Verdão.

Mesmo com vantagem, os donos da casa continuaram em cima, buscando ampliar a vantagem. No entanto, os comandados de Mano Menezes pararam em Diego Cavalieri e foram para os vestiários com a diferença mínima no marcador.

Depois do intervalo, o Botafogo até teve uma boa chance aos seis minutos. Yuri pegou a sobra dentro da área e bateu, mas viu a bola subir e passar por cima do gol de Fernando Prass.

Depois do susto, o Palmeiras voltou a comandar as ações no Pacaembu. Dudu e Bruno Henrique levaram perigo, mas Diego Cavalieri apareceu mais uma vez para garantir que os mandantes não aumentassem o placar.