Padrasto acusado de ser pai do filho da enteada é preso

Diamante do Sul – Foi preso no último domingo (4), em um ônibus que faz a linha Cascavel-Guaraniaçu, Irondi Cesário Cordeiro, 42 anos, acusado de estuprar a enteada de 15 anos. A garota estava grávida e morreu no dia 26 de abril no HU (Hospital Universitário) de Cascavel vítima de H1N1.

O mandado de prisão preventiva contra Irondi foi expedido no dia 25 de julho, após o exame de DNA realizado no bebê confirmar que ele era o pai. Após diversas diligências em Diamante do Sul, onde ele morava, Irondi foi considerado foragido.

No domingo, a Polícia Civil recebeu informações de que ele estaria no coletivo. Irondi foi abordado na BR-277 próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal em Cascavel. Ele está preso na Cadeia Pública de Cascavel.

O caso

O estupro foi descoberto quando a adolescente começou a se sentir mal e apresentar os sintomas de H1N1. Durante atendimento médico, a gravidez foi revelada, dois dias antes de ela morrer. A mãe procurou a polícia em Guaraniaçu e o crime passou a ser investigado. Não há informações sobre como o estupro aconteceu nem se o crime foi praticado outras vezes, já que a adolescente não chegou a ser ouvida pela polícia.

Reportagem: Cláudia Neis