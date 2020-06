Paciente de Cafelândia morre de covid-19 no HUOP

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) informou neste sábado (13) o óbito de um paciente com resultado positivo para covid-19.

O homem, de 84 anos, morador de Cafelândia, estava internado na Ala covid-19 desde o dia 06\06 e evoluiu a óbito nessa sexta-feira (12).

O exame que confirma a doença foi entregue pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen).

Mais pacientes

O HUOP confirmou mais sete pacientes com resultado do exame positivo para Sars-Cov-2, sendo seis deles, moradores de Cascavel, os pacientes são:

– Mulher, de 58 anos, admitida no dia 10\06, segue internada;

– Mulher, de 73 anos, admitida no dia 07\06, segue internada;

– Homem, de 56 anos, admitido no dia 12\06, segue internado;

– Homem, de 64 anos, admitido no dia 08\06, segue internado;

– Homem, de 33 anos, admitido no dia 11\06, segue internado;

– Homem, de 65 anos, admitido no dia 11\06, segue internado.

O sétimo paciente, é morador de Toledo, e foi admitido no dia 12\06, permanecendo internado na Ala covid-19.

Os exames foram entregues pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen). Ao todo, o Huop recebeu 72 pacientes confirmados com Covid-19.