Paciente com sintomas de coronavírus está em isolamento no HU

O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) emitiu um boletim no fim da tarde desta terça-feira (24) informando que uma paciente com sintomas do novo coronavírus (covid-19) está em isolamento na unidade.

De acordo com o boletim, a paciente de 24 anos chegou ao hospital para um procedimento cirúrgico para tratamento de apendicite e teve sintomas semelhantes aos de uma gripe. Após passar por cirurgia ela foi encaminhada para a ala covid-19 onde se recupera e aguarda o resultado do exame do novo coronavírus.

Confira abaixo a nota na íntegra: