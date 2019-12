Operação resulta em 20 prisões relacionadas ao tráfico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 20 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na capital paranaense e no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, durante operação nesta quinta-feira (12). A ação também teve o objetivo de apurar homicídios motivados por disputas relacionadas ao tráfico. O líder do grupo criminoso coordenava os delitos de dentro do presídio.

Mais de 150 policiais civis cumpriram 14 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão nas áreas em que a organização criminosa controlada o tráfico. Eles contaram com o apoio de cães da PCPR especializados a busca por drogas, armas e foragidos.

Além dos 14 presos em cumprimento a ordens judicias, três pessoas foram presas em flagrante durante as buscas. Com elas, a PCPR encontrou drogas e armas de fogo. Três veículos, sendo um deles roubado há um mês em Curitiba, também foram apreendidos. Outros três homens que estavam foragidos da Justiça foram recapturados e presos.

A delegada Ana Cristina Ferreira Silva informou que, de acordo com as investigações, o líder do grupo criminoso, de 27 anos, coordenava o esquema de dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara II. “Ele cumpre pena por tráfico de drogas, homicídio, roubo e posse ilegal de arma de fogo”.

Conforme o apurado, integrantes do grupo seriam os responsáveis por cinco homicídios ocorridos neste ano em Curitiba nos bairros Fazendinha, Santa Quitéria e Portão.

Todos os detidos na operação permanecem presos à disposição da Justiça.