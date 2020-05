Operação Hórus – Ação integrada causa prejuízo milionário ao crime organizado da região

Guaíra/PR – Em mais uma operação realizada por equipes que participam da OPERAÇÃO HÓRUS, integrada pela POLÍCIA FEDERAL, CAOP/PF, COBRA/BPFRON/PMPR, PRF, TIGRE/PCPR, GOA/PCPR, BOPE/PMMS, FORÇA NACIONAL e pelo EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP, foram aprendidos tres caminhões com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Durante patrulhamento na zona rural de Guaíra/PR, policiais visualizaram movimentação suspeita e resolveram realizar aproximação para melhor fiscalização.

Na tentativa de abordagem, os criminosos tentaram empreender fuga, mas após acompanhamentos táticos a equipe policialrealizou a prisão de 01 criminoso e apreensão de aproximadamente de 1.400 caixas de cigarros paraguaios,distribuidos em tres caminhões. Isso representa um prejuízo de aproximadamente R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) aos criminosos da região.

O preso em flagrante e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos de praxe.