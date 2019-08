Operação do Gaeco combate roubo de cargas no Paraná e em mais nove Estados

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) realiza nessa quinta-feira (29), uma megaoperação no Paraná e em mais nove estados do país em combate a uma quadrilha especializada em roubo e receptação de caminhões e cargas, além de lavagem de dinheiro. A reportagem é do Portal G1.

Estão sendo cumpridos mandados judiciais em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Pará, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Santa Catarina.

São pelo menos 93 mandados de prisão, desses 45 de prisão preventiva e 48 de prisão temporária, além de 110 de busca e apreensão.

A Operação denominada “Mercúrio” é comandada pelo Gaeco de Uberlândia com apoio da Polícia Militar (PM) e da Secretaria de Administração Prisional (Seap).

Segundo o Gaeco, a chefia da organização é instalada nas cidades de Uberlândia e Goiânia. A operação obteve o bloqueio judicial de R$ 40 milhões, além da apreensão de cerca de 200 veículos.

A quadrilha também falsificava notas fiscais. Por isso, participam também da ação a Receita Estadual e a Polícia Civil de Goiás.

As investigações duraram cerca dez meses e tiveram como origem as Operações Catira e Fideliza, deflagradas pela Polícia Federal em 2015.

Uberlândia

Em Uberlândia, são cumpridos 42 mandados de prisão. Conforme o Gaeco, somente em uma loja de veículos na Avenida João Naves de Ávila foram apreendidos R$ 8 milhões em carros importados.

Os presos preventivamente serão encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade e, depois, ao presídio Professor Jacy de Assis. Aqueles presos temporariamente serão ouvidos nesta quinta-feira.

Nome da operação

Segundo informou o Ministério Público, Mercúrio, na mitologia romana, é um mensageiro, Deus dos transportes, da venda, do comércio, do lucro e dos ladrões.