Operação destrói acampamentos de caça no Parque Nacional do Iguaçu

Desde o início da semana policiais realizaram uma operação de patrulhamento e destruição de acampamentos de caça por 87km de trilhas no Parque Nacional do Iguaçu. A ação que terminou nesta sexta-feira (18), é formada em conjunto entre fiscais do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ), Exército Brasileiro e Polícia Militar Ambiental do Paraná, no Parque Nacional do Iguaçu, na região de Capitão Leônidas Marques, Lindoeste e Capanema.

Essa ação faz parte da Operação Agata, do Ministério da Defesa envolvendo o 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, a 5ª Cia do Batalhão de Policia Militar Ambiental, e o ICMBio através do Parque Nacional do Iguaçu e contou ainda com o apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O objetivo da ação era o combate aos crimes ambientais na área do Parque, especialmente os relacionados à caça e tráfico de animais silvestres, além de assegurar a presença institucional e a segurança na região. No total foram envolvidos 30 militares 9 policias militares ambientais e servidores do ICMBio e da PRF.

Durante a operação foram patrulhados/monitorados mais de 87 km de trilhas e picadas clandestinas dentro da Unidade e realizados bloqueios das principais vias de acesso. Como resultado, ao final da ação, foram destruídas mais de 25 estruturas próprias para caça (saleiros e jirais), três acamapamentos de caça e ainda, encontrados trabucos e armadilhas para captura de mamíferos de pequeno a médio porte. Ninguém foi preso. Outras operações da mesma magnitude deverão ocorrer na áera de influência do Parque Nacional do Iguaçu.