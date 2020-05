Depois de um dia fechado nesta quarta-feira, 27, desde o início da operação de abertura controlada, no dia 18, o vertedouro de Itaipu volta a abrir nesta quinta-feira, 28. O vertimento previsto é de 915 metros cúbicos de água por segundo e deve acontecer das 3h30 até as 15h30. A operação é para garantir mais água a jusante e permitir a navegabilidade rio abaixo para o escoamento da safra de grãos do Paraguai e da Argentina.