Ônix, a pedra da proteção energética

Uma forma de se proteger é ter um ônix sempre por perto ou com você. Este quartzo preto é uma pedra que atrai magneticamente as vibrações negativas, absorvendo-as e dissolvendo-as.

Pensamentos negativos como a inveja, por exemplo, são energias dissonantes e desequilibradas que tendem a aproximar-se do ônix.Os indianos e persas já utilizavam essa pedra para proteger-se de mau-olhado. Em contato com uma pessoa, o ônix limpa o campo energético, pois trabalha também com as próprias energias negativas de quem o carrega. Em casa, ele limpa o ambiente, impedindo que impurezas astrais se acumulem.

O ônix transmite seriedade, humildade e confiança. Essa pedra leva luz à escuridão, ajuda a atravessar momentos difíceis. O quartzo preto também garante o controle de paixões em desarmonia e preserva os ânimos da impulsividade, poupando as pessoas de muitas brigas.

Como damos muito “trabalho” ao ônix, ele precisa ser bem cuidado. Veja o que fazer:

Para limpá-lo, coloque-o sobre uma drusa (aglomerado de cristais em uma mesma base), deixe-o na chuva ou lave-o em água corrente ou em água com sal grosso.

Em seguida, coloque-o na terra (pode ser um vaso) para que as propriedades absorventes da terra, assim como as do próprio ônix, sejam ativadas.

A frequência da limpeza e energização depende muito do quanto fizemos nosso ônix trabalhar, mas uma boa medida é limpá-lo a cada quinze dias.

Fonte: Personare