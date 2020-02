Ônibus Itinerante do Emprega Mais oferta 268 vagas a candidatos que buscam emprego em Cascavel

Começar o ano com um novo trabalho é o objetivo de muitos brasileiros que estão amargando o desemprego em função da falta de vagas. No entanto, a realidade em Cascavel é diferenciada. Por aqui, são inúmeras as oportunidades ofertadas na Agência do Trabalhador.

E para somar ainda mais a esse trabalho, desembarcou em Cascavel, nesta terça-feira (4), o ônibus itinerante do Emprega Mais Paraná, que ficará na Avenida Brasil, em frente ao estande do Soluções do Futuro, até amanhã (5). Por lá, o atendimento será realizado das 8h30 às 17h (sem encerrar para o almoço), a candidatos que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cascavel e o Governo do Estado, tem a oferta de 268 vagas de trabalho na cidade. “Não é só o Município que ganha, nem só o Estado, mas, principalmente os nossos empresários que têm a necessidade de contratação e os nossos candidatos que buscam de uma nova oportunidade”, avalia a gerente da Agência do Trabalhador, Marlene Crivelari, que ressalta que na atividade ainda são repassadas orientações sobre Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

O processo é bem simples. O candidato chega ao local, pega uma senha e é encaminhado para o atendimento, onde é cadastrado no sistema. Conforme a disponibilidade de vagas e o perfil do trabalhador, há o encaminhamento para uma vaga imediata. Além do ônibus do Emprega Mais, são ofertados ainda cursos e palestras no estande do Soluções do Futuro.

Desempregado há dois meses, Cássio Teodoro Topp, foi um dos primeiros candidatos a chegar ao ônibus do Emprega Mais Paraná. O objetivo é evidente: voltar ao mercado de trabalho. “É uma ação interessante, ainda mais para quem está procurando um emprego. Espero sair daqui com uma vaga”, conta.

Samuel Mendes de Souza, de 18 anos, busca o primeiro emprego e também está otimista. “Preciso começar a trabalhar. Então, o que vier eu já fico feliz”, comenta.

EMPREGO

Vale destacar que Cascavel é cidade do interior do Paraná que mais gerou empregos em 2019. Os dados, referentes aos números de todas as Agências do Trabalhador do Estado, fazem parte do balanço da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Segundo o balanço, Curitiba foi a cidade que mais gerou empregos no ano passado, com 7.819 vagas, e logo aparece Cascavel, com 4.518 colocações. Em seguida, aparecem as cidades de São José dos Pinhais, com 2.655 contratações; Medianeira, com 2.555; e Umuarama com 2.001.

Atualmente, a Agência do Trabalhador de Cascavel faz em média 550 atendimentos por dia. Quem está em busca de um emprego, basta ir até a unidade, que fica na Rua Paraná, nº 3648, com a carteira de trabalho e documentos pessoais para se cadastrar e aguardar uma colocação no mercado de trabalho. O atendimento é das 8h às 17h.