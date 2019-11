Onça “some” e Zoo e Lago serão reabertos

Após avaliar o trabalho de monitoramento realizado na região do Lago Municipal e do Zoológico durante o fim de semana, período que ficou fechado ao público, a Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel decidiu reabrir os dois espaços públicos nesta terça-feira (26). Contudo, os espaços ficarão fechados preventivamente das 19h às 7h.

O motivo do fechamento e do monitoramento era a suspeita de uma onça no local. Primeiro avistado por mulheres que caminhavam no lago, na sexta-feira passada o animal teria sido visto por funcionários do zoo. Contudo, nenhuma das câmeras de movimento captou a presença da onça, tampouco sinais dela, como pegadas ou presas mortas.

Os vídeos flagraram diversos animais andando tranquilamente em pontos diversos do Zoo e do Lago, desde aves até lagartos se acasalando.