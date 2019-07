Oficina de culinária envolve grupo de adolescentes do CRAS

Cerca de 50 adolescentes, com idade entre 12 a 17 anos, estão aprendendo na prática o valor do vínculo familiar e das relações interpessoais. A iniciativa faz parte do contraturno social desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em parceria com a Secretaria de Assistência Social de Santa Terezinha de Itaipu, que aborda a cada mês uma temática diferente envolvendo crianças, jovens e idosos. Os encontros acontecem a cada 15 dias.

Nessa terça-feira (16), foi a vez de colocar a mão na massa e produzir pastéis, dentro da oficina de culinária, na Escola do Trabalho. A iniciativa acontece das 9h às 11h e das 15h às 17h. “É a primeira vez que participo e estou adorando. Quero repetir a experiência e voltar na turma da tarde”, avaliou Mailon Henrique Gomes Brito dos Santos, de 12 anos.

A oficina de culinária está sendo desenvolvida pela nutricionista e voluntária, Suelen Gramkow, que projeta na troca de experiências, a oportunidade de crescimento mútuo. “Ao ensinar eu estou aprendendo. Não dá para mensurar o prazer em estabelecer essa troca e, mais do que isso, ver que as experiências trocadas são replicas no ambiente familiar, compondo dessa forma, uma corrente de fortalecimento”, ressaltou.

Da mesma forma, a coordenadora do CRAS, Karen Loures e psicóloga, Ana Lídia Pedrotti, destacam o fortalecimento dos vínculos familiares, que são possíveis por meio da troca de experiências e o reforço na busca de valores pessoais como primordiais para os resultados. “Priorizamos o fortalecimento dos vínculos. O resultado são crianças com bom rendimento escolar, que interagem de maneira positiva na sociedade”, disse a coordenadora.

Para a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Ellis Regina Eberhard, todas as ações são motivo de orgulho e com resultados sentidos no dia a dia. “Procuramos inovar, dar suporte para nossas crianças, adolescentes e idosos. Ao ofertarmos a oportunidade, os resultados aparecem”, finalizou.

Em agosto

Como o propósito é estar sempre ofertando atividades novas, no mês de agosto, o grupo que participa dos projetos, terá como tema o “viver melhor ao meu redor”.