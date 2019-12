Oeste a 40 graus

Reportagem: Cláudia Neis

Santa Helena – O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nessa quinta-feira (26) alerta laranja para as regiões oeste e sudoeste do Paraná e para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina por conta das temperaturas estarem pelo menos 5ºC acima da média comum para esta época do ano e oferecerem risco à saúde.

No Paraná, as regiões oeste e sudoeste estão entre as mais atingidas, já que, de acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), são as mais quentes do Estado. “São regiões em que há registro de maiores temperaturas. A maior temperatura registrada foi em Loanda nesta quinta, com 37ºC e sensação térmica de 40ºC, no oeste, Palotina registrou 36ºC e a sensação térmica ficou em 40,7ºC. Em Foz do Iguaçu a temperatura chegou a 34ºC com sensação de 38ºC”, explica o meteorologista do Simepar, Paulo Barbieri.

O alerta é valido para os próximos três a cinco dias. Em caso de dúvidas sobre cuidados a serem tomados diante das temperaturas elevadas a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Nas alturas

Para quem vive no oeste e sente na pele a força do sol, a intensidade do calor parece muito maior. Tanto que em algumas regiões os termômetros passaram dos 40ºC ontem. Em Santa Helena, por exemplo, nessa quinta-feira os termômetros no Centro da cidade marcavam 42ºC no meio da tarde, mas, de acordo com o meteorologista, a temperatura registrada na estação meteorológica foi de 34,2ºC e a sensação térmica chegou a 39,8ºC. “Esses valores registrados nos termômetros de rua sempre ficam acima do real porque a exposição dos equipamentos ao sol faz com que o registro seja maior”, explica Paulo.

Em Missal, por exemplo, alguns termômetros registraram 40ºC ontem à tarde, mas, conforme o Simepar, a máxima foi de 32ºC.

E chove?

E se prepare, porque a onda de calor deve continuar e até se intensificar. Em Foz do Iguaçu a previsão é de que nestes próximos dias a temperatura atinja os 38ºC, com sensação térmica que passe dos 40ºC. Em Palotina, a máxima será de 36ºC.

O meteorologista diz que não deve haver registro de chuvas significativas. “Há apenas previsão de pancadas de chuvas isoladas e passageiras, o que não altera as temperaturas. 2020 deve chegar com calor em todo o Estado, com temperaturas os 31º e 38ºC”, avisa Paulo.

As sensações térmicas variam de acordo com a região e as condições climáticas registradas durante o dia.