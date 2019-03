Obras de revitalização do Complexo Esportivo Ciro Nardi serão entregues neste sábado

O Governo Municipal, através da Secesp (Secretaria Municipal de Cultura e Esportes) entrega à comunidade neste sábado (16), as obras de revitalização do Centro Esportivo Ciro Nardi. A programação terá início às 14h, com apresentações culturais, gincanas e abertura Campeonato Municipal de Futsal.

As obras foram iniciadas em em abril de 2018, sendo investidos R$ 767.376,14 na recuperação do espaço que atende em média 1,6 mil pessoas por dia. O Complexo Esportivo Ciro Nardi foi inaugurado no dia 14 de novembro de 1981. De acordo com o secretário de Cultura e Esportes Ricardo Bulgarelli, a revitalização do Ginásio Sérgio Mauro Sérgio Mauro Festugato e o play ground, foram as obras que demandaram mais tempo e investimentos. “Nos ginásios Sérgio Mauro e Eduardo Luvison, a última intervenção tinha sido feita em 2006. Agora, no SMF, fizemos a troca de toda a cobertura, sistema de iluminação com tecnologia led, pintura interna e externa e revisão elétrica e hidráulica. No play ground, substituímos todos os brinquedos, retiramos a areia e colocamos piso com grama sintética e foi instalado um play ground maior”, detalhou o secretário.

De acordo com Bulgarelli, “tudo foi substituído, está totalmente novo e também revitalizamos a quadra sintética; assim, poderemos oferecer à população, especialmente às crianças e adolescentes, equipamentos seguros para o lazer e a prática esportiva. Em 12 anos, nunca houve uma revitalização dessa magnitude no Complexo esportivo Ciro Nadi”.

No sábado, dentro da programação de entrega das obras de revitalização, também será realizada a 5ª Gincana, “Meu Jeito Down de Ser Feliz” no Ginásio adaptado Eduardo Luvison. O evento tem como objetivo a socialização e interatividade de portadores de necessidades especiais com os demais usuários.