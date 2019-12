Obra no Trevo Cataratas é anunciada pelo governo e terá execução “24 horas por dia”, diz governador

Reportagem: Josimar Bagatoli

Anunciada nesta segunda-feira (9), a obra do viaduto do Trevo Cataratas – considerada uma das maiores do País – terá processo de início imediato e a execução terá que ser “com trabalhadores 24 horas por dia”, afirma o governador Ratinho Júnior (PSD). O canteiro de obras terá que funcionar noite e dia devido a rapidez em que a construção terá que ser executada – até 27 de novembro de 2021, quando encerra o contrato de concessão com a Ecocataratas.

O acordo de leniência entre o Ministério Público Federal e o governo do Estado contemplou a obra. O anúncio foi em Curitiba. “É uma obra aguardada há anos. Uma intercessão em desnível. É uma obra de grande complexidade, com três rodovias e de acesso a uma cidade com 300 mil habitantes”, afirma o secretário de Infraestrutura do Estado, Sandro Alex.

O projeto do viaduto do Trevo Cataratas contempla diversas novas faixas e sobreposições, com trincheiras e elevações, substituindo os atuais semáforos. A complexidade se dá também pelo fluxo de veículos que não poderá ser interrompido.

A obra está contemplada em duas fases. Veja o vídeo com as fases da obra:

Um levantamento foi apresentado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) para embasar essas obras. O acordo de leniência já homologado pela Justiça definiu que dos R$ 400 milhões do acordo, R$220 milhões ficaram para redução de tarifa, R$ 150 milhões em obras rodoviárias, R$ 30 milhões em multas. São R$ 130 milhões do trecho da Ecocataratas (responsável por 543 quilômetros da BR-277 de Foz a Guarapuava) e R$ 20 milhões da Ecovias (296 quilômetros na BR-277 em Paranaguá)

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) e o deputado Márcio Pacheco (PDT) estiveram no ato de anúncio da obra. Ratinho ressaltou que as obras anunciadas já deveriam ter sido executadas há muito tempo e a negociação com a empresa durou quatro meses – houve muita resistência para que o Trevo Cataratas fosse englobado no acordo. “A empresa relutava em aceitar a obra pelo esforço de engenharia empregado. Foi uma imposição do estado que o Trevo Cataratas virasse realidade. É uma obra complexa – maior desafio urbanístico que temos no Paraná com entroncamento de três rodovias. A obra é emblemática pelo tempo de espera e possivelmente operários trabalharão 24 horas para entregá-la a tempo”, afirma o governador.

A soma do primeiro acordo de leniência feito com a Econorte, Ecocataratas e Ecovias representa R$1 bilhão de obras no estado. “Construções que não estava no cronograma das concessões. Esse é um novo momento das concessões no estado. Uma equipe formada com técnicos com a IPL – empresa para estudo de novas concessões no Brasil contratada pelo Ministério de Infraestrutura -, no valor de R$ 62 milhões para novas concessões 2021, apresenta no primeiro semestre os estudos prontos para que seja colocada na Bolsa de Valores o certame para a participação de empresas”, diz Ratinho.

Além do Trevo Cataratas, o acordo englobou obras em construção de marginais na BR-277 em Foz do Iguaçu e terceiras faixas entre Cascavel e Guarapuava, esta última consumirá até o “último centavo do acordo”, diz o secretário de Infraestrutura. Além disso, a Ecocataratas foi obrigada a entregar todos os projetos já prontos e engavetados, entre eles de duplicações de vários trechos: para o estado isso representa a possibilidade de execução dessas obras em tempo rápido, visto que não será preciso fazer novos estudos e levantamentos de engenharia. Se as obras forem executadas pelo governo, elas serão abatidas nos novos contratos de concessão reduzindo as tarifas futuramente negociadas.

Já no caso da Ecovias, que tem R$ 20 milhões em saldo, haverá a duplicação PR-407: 800 metros em cada sentido, perímetro urbano de Pontal do Paraná, passarela da Avenida Ayrton Senna – perto de instituições de ensino (Paranaguá), passarela em São José dos Pinhais, alça de retorno para Curitiba entre a BR-277 e a PR-508 e iluminação da BR-277 – cinco quilômetros na chegada ao Porto de Paranaguá – afim de garantir segurança visto que há registros de roubos, prostituição e acidentes na região.

Clique aqui e leia a apresentação completa sobre a obra.

Veja o que o Prefeito Leonaldo Paranhos falou sobre o assunto: