O que é o ho’oponopono ?

O ho’oponopono é conhecida como uma filosofia de cura espiritual que coloca o indivíduo como criador de sua própria realidade. Dessa maneira, sendo a criadora do seu próprio real, você tem o poder de transformá-lo em busca do seu bem-estar e da sua felicidade.

Criada pela xamã havaiana Morrnah Simeona, ho’oponopono foi inicialmente utilizado como um ritual para resolver os problemas da comunidade através do arrependimento e do perdão. Atualmente, ho’oponopono é uma terapia praticada individualmente sem precisar de muito estudo ou de um guia espiritual para te guiar no seu caminho.

Sendo assim, ho’oponopono funciona como um mecanismo de comunicação entre você e sua “divindade interna” (sua alma) para um processo de arrependimento e reconciliação com você mesma.

Essa reconciliação é importante, pois, de acordo com a filosofia havaiana, a maioria dos nossos problemas são frutos de memórias equivocadas do passado que nutrimos. Ou seja, nós estamos sobrecarregadas do passado e ele representa uma carga pesada em nossas vidas.

Dessa maneira, ao tratarmos essas memórias que nos trazem dor e sofrimento, purificamos a alma e nos libertamos do passado. Com isso, ho’oponopono auxilia no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual através da relação profunda com o nosso “eu interior”.

É bom saber que ho’oponopono é uma técnica de meditação simples que utiliza uma oração e as 4 frases do mantra: Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato!

Sinto muito: como consciência de que o que te aflige, seja uma situação ou uma pessoa, é reflexo das suas próprias ações;

Me perdoe: por utilizar uma experiência do passado como uma lembrança de dor e sofrimento;

Eu te amo: através do amor é possível se transformar. Ao transformar você mesmo, você muda o mundo ao seu redor;

Sou grato: você mostra a sua gratidão a vida por te dar a oportunidade de trabalhar suas ações negativas e, assim, evoluir.

Fonte: Astrocentro