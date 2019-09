O pesado Custo Brasil

Não é novidade, mas sempre assusta: para 96% dos empresários brasileiros, a alta carga tributária e a complexa burocracia são os principais fatores que impedem o crescimento dos negócios.

O dado faz parte de pesquisa CNDL/SPC Brasil que acaba de ser divulgada. A conclusão geral é: não importa o tamanho da empresa, o segmento ou a localidade, fazer a empresa crescer – ou até mantê-la – é sempre um grande desafio na realidade brasileira.

Outros fatores do chamado “Custo Brasil” também são criticados pelos empresários, como os altos juros (44%) e o elevado custo para empregar (41%). A dificuldade para obter crédito é mencionada por 21% da amostra.

Para a maioria dos empresários, as condições da infraestrutura, da mobilidade e da segurança pública também são barreiras para o crescimento das empresas. Algumas bem impactantes, a exemplo dos problemas de infraestrutura, mencionados por 62% dos entrevistados, e das deficiências da segurança pública (71%).

A pesquisa tinha como objetivo identificar os entraves para o crescimento das empresas e faz parte do convênio Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0), firmado entre o Sistema CNDL e o Sebrae. A missão é coletar insumos para futuras ações que contribuam para a melhoria do ambiente de negócios no País.

A conclusão do estudo reforça o que todos já sabem: a pesada carga tributária diminui a lucratividade e dificulta a sobrevivência do negócio, especialmente no início, e a burocracia torna as empresas lentas e pouco competitivas, além dos juros excessivos, que inibem a tomada de crédito e de investimentos. E as condições estruturais são precárias, oferecendo um ambiente inseguro em vários aspectos. A boa notícia é que tudo isso pode ser mudado e/ou melhorado.